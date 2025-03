Voetbal Vlaanderen stelt beleidsplan voor in Grimbergen

Recordaantal gediplomeerde coaches en fair play

Vandaag zijn bijna 357.000 voetballers aangesloten bij een voetbalclub in Vlaanderen. Dat zijn er maar liefst 28 procent meer dan tien jaar geleden. Voetbal Vlaanderen wil de komende vier jaar de voetbalfamilie verder laten groeien. Niet alleen wat het aantal spelers en clubs betreft, ook het aantal supporters moet met de helft toenemen. Dat blijkt uit het nieuwe, ambitieuze beleidsplan van Voetbal Vlaanderen.

“Andere speerpunten zijn onder meer het streven naar een recordaantal coaches met trainersdiploma’s én de helft meer vrouwelijke scheidsrechters,” zegt Philippe Rosier, Algemeen Directeur van Voetbal Vlaanderen. “Tegelijk willen we de positieve evolutie in fair play, discriminatie en racisme verderzetten.”

Fanbeleving in de Vlaamse Rand

7 op de 10 clubs minder dan 100 toeschouwers per wedstrijd. Die aantallen wil Voetbal Vlaanderen tegen 2028 met de helft verhogen. Vooral in de Vlaamse Rand, die superdivers is, zou dat een uitdaging kunnen zijn.

Daarom koos Voetbal Vlaanderen de site in Grimbergen om de plannen uit de doeken te doen. KSC Grimbergen zet alvast een culinaire wereldreis op de agenda om meer toeschouwers bij het clubleven te betrekken.