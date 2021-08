Euro Volley Center Vilvoorde krijgt nieuwe topsporthal

Het Euro Volley Center aan de Beneluxlaan in Vilvoorde is de thuisbasis van Volley Vlaanderen, de Vlaamse volleybalfederatie. Er is ook een topsportschool voor zaal- en beachvolleybal gevestigd. Volley Vlaanderen ontfermt zich over de sportieve opleiding, terwijl het Katholiek Onderwijs voor de algemene studies zorgt. En het gaat het Volleybal duidelijk voor de wind in Vlaanderen, want het Euro Volley Center barst zowat uit zijn voegen. Er moet dus dringend uitgebreid worden.

Er komt nieuw complex dat zal opgetrokken worden naast de reeds bestaande gebouwen. Het terrein is het eigendom van de stad Vilvoorde, maar die geeft de grond voor 66 jaar in erfpacht. "In de zaal zullen drie volleybalterreinen naast mekaar liggen maar er zal ook een centraal terrein gelegd kunnen worden, dus eigenlijk betekent dat vier velden”, legt Jean-Paul De Buysscher, voorzitter van Volley Vlaanderen uit. “En outdoor is het de bedoeling om twee beachvolleybalvelden bij te maken die beantwoorden aan de internationale normen, zodanig dat we op deze site ook tornooien kunnen organiseren."

De realisatie van het nieuwbouwproject zal 1,7 miljoen euro kosten. Daarvan neemt de Vlaamse overheid 800.000 euro voor haar rekening. De Stad Vilvoorde past 300.000 euro bij en staat ook nog eens borg voor 500.000 euro. Maar voor Vilvoorde is dit een investering die loont zegt schepen van Sport Moad El Boudaati: “Dit project is eigenlijk een win-winsituatie voor zowel de volleybalsport als voor elke Vilvoordenaar. Omdat de sporthal na de schooluren zal kunnen worden gebruikt door onze sportclubs en de Vilvoordenaars.”

Ten laatste tegen 1 september 2024 moet de nieuwe topsportinfrastructuur van het Euro Volley Center klaar zijn, al zegt Volley Vlaanderen er alles aan te zullen doen om het project sneller te realiseren.