Op campagne voor de provincieraadsverkiezingen: cd&v

Op de markt in Vilvoorde worden mensen uitgenodigd om een spel te spelen. Op een spelbord staan afbeeldingen van politieke kopstukken, met daartussen ook de wijkagent. En dat heeft een goeie reden. “We stellen vast dat 60 procent van de mensen zijn wijkagent niet kent. Bovendien zijn er zijn te weinig agenten, terwijl we in ons provinciaal centrum PIVO in Asse wel miljoenen investeerden om een goeie opleiding te voorzien. Nu moeten we dus nog de mensen vinden en meer geïnteresseerden toeleiden naar de job van politieagent,” zegt lijstrekker Tom Dehaene.

Veiligheid is één van de speerpunten voor de christendemocraten, maar er zijn er nog. “Open ruimte en landbouwgronden, fietssnelwegen, onze provinciale domeinen en recreatie,” somt Dehaene op.

Cd&v vindt de provincies belangrijk en wil erop toezien dat er voldoende Vlaamse middelen naar Vlaams-Brabant gaan. “Daarom hebben we op Vlaams niveau gevochten voor extra middelen voor Halle, Vilvoorde en Dilbeek. Nog te vaak gaan te weinig middelen naar de Vlaamse Rand en Vlaams-Brabant, terwijl hier heel wat uitdagingen zijn,” klinkt het bij cd&v-voorzitter en Vilvoordenaar Sammy Mahdi.