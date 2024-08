Subsidies van 600.000 euro voor innoverende bedrijven in Vlaams-Brabant

Onze provincie Vlaams-Brabant staat bekend als een kennisregio en “het is belangrijk om die positief te versterken,” klinkt het bij Voka. De provincie heeft daarvoor een provinciale innovatiesubsidie in het leven geroepen, waarvoor ze jaarlijks 600.000 euro vrijmaken.

In het najaar gaan Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en de provincie op zoek naar regionale bedrijven die innovatie hoog in het vaandel dragen. Concreet gaat het over bedrijven die “met kennisinstellingen, overheden of maatschappelijke actoren een innovatief product of dienst ontwikkelen.” De subsidie van de provincie kan tot 50% van de kosten dragen en maximaal 150.000 euro bedragen. “Innoveren is kiezen voor de toekomst van je eigen organisatie maar ook voor de groei van onze economie,” besluit Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Vlaams-Brabant