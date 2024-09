Verder vergroenen, investeren en focus op Nederlands: dit zegt het regeerakkoord over de Vlaamse Rand

De Vlaamse regering wil een versnelling hoger schakelen om de Vlaamse Rand te beschermen en versterken. Zo roept het alle regeringen in het land op om de historische investeringsachterstand die de regio heeft, wordt weggewerkt. Bijzondere aandacht gaat naar zorg- en jeugdwelzijnsvoorzieningen. Ook wil Vlaanderen de samenwerking tussen de ziekenhuizen in de regio versterken en een voldoende aanbod aan huis- en tandartsen in de Rand.

Het Vlaamse regeerakkoord focust zich sterk op de kennis van de Nederlandse taal, in het bijzonder in de Vlaamse Rand. Zo maakt het werk van een totaalplan Nederlands waar zowel scholen, verenigingen, lokale besturen, bedrijven als vzw De Rand bij betrokken worden. De Vlaamse Regering treedt kordaat op als het moet, bijvoorbeeld door gemeenten aan te sporen taalintegratievoorwaarden te verbinden aan de toekenning van het leefloon. De regering bekijkt ook hoe het in de kinderopvang voorrang kan geven aan wie Nederlands spreekt of het leert.

Op het vlak van mobiliteit wil Vlaanderen dat er in de Rand geïnvesteerd blijft geïnvesteerd worden, zoals de Ring rond Brussel, de A8 in Halle en de A12. Vlaanderen vraagt NMBS ook de inrichting van een echt voorstadsnet in de stedelijke gebieden, waaronder de Rand. Dat net moet afgestemd worden met De Lijn en het aanbod aan openbaar vervoer versterken. Er zal ook fors geïnvesteerd worden in trams en bussen. De regering blijft streven naar een billijke spreiding van de geluidshinder boven Zaventem.

Veel aandacht in het regeerakkoord voor betaalbaar wonen. In de Rand wil Vlaanderen het sociaal woonbeleid versterken, onder meer door gemeenten te ondersteunen die het ‘Wonen in Eigen Streek’-decreet willen uitrollen en te blijven samenwerken met Vlabinvest. De Vlaamse regering wil ook zoeken naar gepaste maatregelen op het vlak van sociale huur en sociale leningen.

Het Vlaamse Randfonds blijft behouden. Daarbij ligt de focus op investeringen in de 19 gemeenten die grenzen aan Brussel, maar de nieuwe Vlaamse Regering zorgt ervoor dat het fonds een ruimere actieradius krijgt. Ook andere initiatieven en organisaties kunnen blijven rekenen op steun, zoals vzw De Rand en Zennevallei Hergist.

De Vlaamse Rand moet verder vergroend worden. Vlaanderen wil inwoners en bedrijven stimuleren om plantacties te organiseren, oude en vervuilde industriegronden herbestemmen tot economische sites of groene buffergebieden. Verder wil het werk maken van een goede ontsluiting van onder meer het Colomapark in Sint-Pieters-Leeuw, het park Drie Fonteinen in Vilvoorde en Domein Groenenberg in Gaasbeek. Ook de renovatie van Plantentuin Meise gaat onverminderd door.