“Werkzaamheid in Vlaams-Brabant hoogste van Vlaanderen”

Deze week was er in de media aandacht voor de werkzaamheid in Vlaams-Brabant. Dit gebeurde naar aanleiding van een studie 'Hoe evolueerden onze provincies sinds de vorige verkiezingen qua tewerkstelling?’ van professor Stijn Baert van de Universiteit Gent. De provincie Vlaams-Brabant baseert zich op andere bronnen en komt tot een heel andere conclusie. “Bovendien mag de rol van de provincie op de arbeidsmarkt niet overschat worden,” klinkt het.

"Hoewel in het huidige discours de provincies vaak worden weggezet als een overbodig beleidsniveau, lijkt het in de studie van Stijn Baert alsof de provincie zelf verantwoordelijk is voor de neerwaartse spiraal. Het zijn vooral Vlaanderen en België die het arbeidsmarktbeleid bepalen. De provincie vervult hier maar een zeer beperkte rol", zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Economie. “Men mag niet verwachten dat provincie eigenhandig de Vlaamse en federale doelstelling om tegen 2030 80procent van de actieve bevolking aan het werk te krijgen, zal realiseren.”

Betrouwbare cijfers

Volgens de provincie zijn de cijfers van de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR), uitgevoerd door Steunpunt Werk, de meest betrouwbare bron voor de werkzaamheidsgraad. Die cijfers worden berekend op basis van administratieve data voor de hele populatie en niet via een telefonische enquête. "Volgens deze cijfers was de werkzaamheidsgraad in Vlaams-Brabant tussen 2018 en 2022 de hoogste van heel Vlaanderen. Het is jammer dat een wetenschappelijke studie de cijfers van de VAR negeert", zegt gedeputeerde Ann Schevenels.