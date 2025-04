Helicon danst door de geschiedenis met 'Historia': "Tot je 30ste verjaar je graag!"

"We zijn er - en dat is elke keer zo - al een jaar mee bezig', zegt voorzitter en oprichter Wilfried Stockmans. "Je moet een thema zoeken, dit jaar is dat Historia, en op die basis werken we verder. Iedereen geeft zijn idee: wat kunnen we doen? Wat kunnen we niet doen? Hoe gaat dat evolueren? En je moet naar de muziek kijken en luisteren."

Zo gaat het al bijna dertig jaar op de tweejaarlijkse dansvoorstelling van Dansgroep Helicon. Gisteren, tijdens de generale repetitie vierden de dansers de verjaardag van Helicon. Ook de voorstelling zelf draait rond de verjaardag. "We starten vanaf ons startjaar 1997", zegt mede-oprichter, Lieve Asseman. "Zo schuiven we een paar jaren op en we nemen daar een gebeurtenis uit en dat proberen we naar voren te brengen in dans."

Wilfried is al erg beslagen in het verjaren. "Tot je 30ste verjaar je heel graag, maar daarna zeg je 'kijk ze moeten daarmee niet meer afkomen', maar je kan dat niet tegenhouden. Ik word er vandaag 70 dus nu tel ik af naar 69 terug."

Tickest voor de voorstelling zijn verkrijgbaar via de website