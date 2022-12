Agentschap Opgroeien sluit drie Halse kinderdagverblijven

Het Agentschap Opgroeien heeft opnieuw drie kinderopvanginitiatieven gesloten in onze regio, dit keer in Halle. Eén kinderopvang sluit definitief. De vergunning van de andere twee is tijdelijk geschorst. Het gaat om drie private kinderopvanginitiatieven. De stad Halle gaat de ouders van de 60 getroffen kinderen helpen om een nieuwe opvangplek te vinden.

De tijdelijke schorsing van twee kinderdaginitiatieven in Halle geldt voor drie maanden. Als de tekorten worden weggewerkt, dan kan de kinderopvang nadien weer open. “Het kinderopvanginitiatief dat definitief de deuren moet sluiten vangt momenteel 5 kinderen op. De stad respecteert uiteraard de beslissing van het Agentschap Opgroeien. Het waakt immers over de veiligheid van kinderen in opvanginitiatieven. Gezien het om private kinderopvanginitiatieven gaat, wordt de stad Halle niet op de hoogte gebracht van de inhoud van de dossiers”, klinkt het bij burgemeester Marc Snoeck. “Ouders kunnen rekenen op onze maximale ondersteuning in deze moeilijke situatie." ”We nemen via het Lokaal Loket Kinderopvang de verantwoordelijkheid op ons en stellen alles in ons werk om zo snel mogelijk alternatieve opvangmogelijkheden aan te bieden,” vertelt schepen van Jeugd, Louis Van Dionant. De stad Halle organiseert vanavond al samen met het Agentschap Opgroeien een infomoment.