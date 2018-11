CD&V, N-VA en Open VLD vormen nieuw bestuur Beersel

In een open brief aan de Beerselnaar reageert Groen Beersel diep ontgoocheld op de nieuwe coalitie. "Dit is een coalitie van verliezers. Open VLD sloot twee uur na de verkiezingen een deal met de N-VA om Groen als coalitiepartner uit te sluiten met de bedoeling om een meerderheid te vormen met CD&V en N-VA. De argumentatie daarvoor houdt geen steek. Open VLD noemde mobiliteit, lokale economie en de druk op de open ruimte als grootste struikelblokken. Is het toeval dat de Open VLD-lijsttrekker Gilbert Wouters op dit ogenblik als schepen nog bevoegd is voor mobiliteit en lokale economie?", vraagt Groen Beersel-voorzitter Jan Steyaert zich af.

De nieuwe meerderheid heeft 18 van de 29 zetels in handen. CD&V en N-VA verloren één zetel tegenover 2012, Open VLD ging er ééntje op vooruit in vergelijking met zes jaar teleden. Groen, dat in 2012 nog een kartel vormde met sp.a, won op 14 oktober op eigen houtje twee zetels. Toch belandt het met vijf zetels in de oppositie. Doordat N-VA en Open VLD samen naar de onderhandelingstafel trokken, werd CD&V voor het blok gezet. Kiezen voor het kartel of kiezen voor Groen. Bij de tweede optie was er geen numerieke meerderheid, behalve als Vlaams Belang of UF mee aan boord werd genomen. Iets wat burgemeester Vandaele politieke zelfmoord noemde.

"De postjes gaan voor de vrienden van Open VLD voor op de inhoud. De beste schepen van de vorige legislatuur wordt aan de deur gezet. Veerle Leroy behaalde meer voorkeurstemmen dan alle andere schepenen. Wij beloven jullie in elk geval een sterke oppositie. En het zal op basis van dossiers zijn, en niet met halve waarheden of slagen onder de gordel," besluit Jan Steyaert.