Glazen stolp boven Paddenbroek krijgt vorm

De werken aan de Paddenbroekstraat begonnen in september vorig jaar. Eerst werden de huidige gebouwen volledig gestript. Nu is de aanbouw van de overkoepelende constructie aan de gang. In het plattelandscentrum is na de renovatie plaats voor kantoren, vergaderzalen, polyvalente ruimtes, sanitair voor douches en mountainbikers en een wandelcafé.

"We hebben gekozen voor de glazen constructie omdat we het oude gebouw eerst en vooral wouden bewaren. Het dak werd eraf gehaald, de overblijvende muren zijn volledig gerenoveerd. De glazen constructie is gekozen om van in het gebouw volledig zicht naar buiten te blijven bewaren, 360 graden rond zal je de natuur blijven zien," zegt schepen van Toerisme Christa Dermez.

Jaarlijks ontvangt Paddenbroek ruim 8.000 bezoekers. Voornamelijk schoolkinderen komen er langs maar er worden ook natuurcursussen en jeugdkampen georganiseerd. Het is een plek waar natuurontwikkeling, toerisme en recreatie hand in hand gaan.

Het project kost 1,2 miljoen euro. In 2014 kocht de gemeente Gooik Paddenbroek voor iets meer dan 500.000 euro. Daarnaast wordt nog eens 650.000 euro in de verbouwingen geïnvesteerd. In augustus moet alles klaar zijn.