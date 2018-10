HALLE: sp.a, CD&V en Groen vormen coalitie, Snoeck wordt burgemeester

De kogel is door de kerk. sp.a, CD&V en Groen hebben in Halle een akoord bereikt over een nieuwe coalitie. Marc Snoeck (sp.a) volgt Dirk Pieters op als burgemeester.

Groen, sp.a en CD&V hebben naar eigen zeggen de handen in elkaar geslagen voor een menselijk, eerlijk, zorgzaam en gezond beleid. Marc Snoek, kopman van sp.a, wordt burgemeester. Zijn partij levert ook schepenen Peggy Massien en Johan Servé. CD&V stuurt Dieuwertje Poté, Pieter Busselot en Christophe Merckx in het veld. Bram Vandenbroecke en Marijke Ceunen worden schepenen voor Groen.

Met de coalitie wordt de grootste partij in Halle, N-VA, opnieuw buitenspel gezet. N-VA haalde 11 zetels binnen, maar belandt samen met Vlaams Belang, Halle2019 en Open Vld in de oppositie. De meerderheid heeft 18 van de 33 zetels in handen.

N-VA reageert teleurgesteld. “We hebben met alle partijen constructieve gesprekken gevoerd voor een nieuw project voor Halle maar stelden al snel vast dat geen enkele gesprekspartner echt bereid was om concrete afspraken te maken. Dit was duidelijk een bewuste strategie om de grootste partij van Halle voor de tweede keer op rij buitenspel te zetten. Groen heeft de verliezende coalitie gedepanneerd om zo CD&V en sp.a in het stadhuis te houden. Net het tegenovergestelde van wat de kiezer zondag heeft beslist dus," zegt N-VA-kopman Jeroen Hofmans.

Maar dat ontkent de nieuwe meerderheid. "De berichten die nu verspreid worden dat er niet eerlijk zou onderhandeld zijn, kloppen niet. Wij hebben de grooste partij volledig het initiatief laten nemen en wij hebben steeds transparant gecommuniceerd over welke coalities voor ons tot de mogelijkheden behoorden," besluit CD&V op haar Facebookpagina.