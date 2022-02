Hanne Verbruggen wordt meter van Groeituin 5.0 in Oetingen

Marathonloopster Hanne Verbruggen uit Herne mag zich voortaan meter van de Groeituin 5.0 in Oetingen noemen. De groeituin is een openluchtlaboratorium waar natuur, wetenschap en technologie hand in hand gaan. “Ik heb geen seconde getwijfeld om meter te worden. Het is een supertof project waarvan er eigenlijk veel meer van zouden moeten zijn in Vlaanderen”, zegt Hanne.

Dat de jongeren voor Hanne Verbruggen kiezen als meter, is niet toevallig. Naast atlete is ze namelijk leerkracht natuurwetenschappen in Halle. Gepassioneerd keek ze naar de verwezenlijkingen van de jongeren in de Groeituin 5.0. De voorbije maanden werkten ze vooral rond water, straks wordt dat voedsel. “Nu zijn we bezig om onze tuintjes te verbeteren. In dit geval is dat het aanleggen van een waterirrigatiesysteem”, zegt Nand. “Door dat systeem zullen de planten water krijgen zonder dat we elke keer het kraantje moeten opendraaien”, vult Alexander aan.

De planten van de jongeren zullen dus water krijgen door een automatisch systeem dat ze zelf mee uitdokteren. Het klinkt als muziek in de oren van Hanne Verbruggen, die volmondig ja zei toen ze werd gevraagd om meter te worden van de Groeituin. “Naast lopen is ook wetenschap een passie. Als leerkracht vind ik dat er veel meer van deze projecten moeten zijn. Wat ze theoretisch op school zien, kunnen ze hier in de praktijk doen en dat blijft toch het belangrijkste. Bovendien ontdekken de jongeren hier nieuwe dingen, verleggen ze hun grenzen en leren ze samenwerken”, zegt Hanne Verbruggen.

Misschien werken de jongeren binnenkort wel samen met Hanne zelf. Want ze heeft beloofd om als meter af en toe zelf mee de handen uit de mouwen te komen steken.