LENNIK: Lijst Burgemeester en CD&V willen samen door

Een week na de verkiezingen is er in zeven gemeenten in Halle-Vilvoorde nog geen nieuwe coalitie. Eén daarvan is Lennik. Daar wil de Lijst Burgemeester van Irina De Knop graag door met CD&V. "Samen uit, samen thuis," zeggen beide partijen in een gezamenlijk statement.

De partijen - die de voorbije zes jaar samen Lennik bestuurden - lijken zich dus aan elkaar vast te klinken. "Lijst Burgemeester en CD&V Lennik hebben sinds 14 oktober intense onderlinge gesprekken gevoerd. Daarbij is de overtuiging dat beide partijen samen met een derde partner Lennik willen besturen enkel maar gegroeid," zeggen beide partijen.

Lijst Burgemeester en CD&V hebben samen 10 zetels van de 21 in handen. Niet genoeg voor de meerderheid. "Samen verdergaan betekent niet dat er geen verandering of vernieuwing komt. Op basis van de ervaringen uit de voorbije periode en met de inbreng van een nieuwe partner moet daar aan gewerkt worden," zegt Lijst Burgemeester-voorzitter Marc Mahieu. “Samen vertegenwoordigen wij bijna de helft van alle Lennikenaren. Ik voel een groot vertrouwen tussen beide partners,” vult CD&V-voorzitter Piet Vanthemsche aan.

Beide partijen gaan de komende dagen samen op zoek naar die derde partner. Maar N-VA-Lennik Kwadraat-lijsttrekker Geert De Cuyper vertelde eerder aan RINGtv al dat het zijn partij is die aan zet is. N-VA-Lennik Kwadraat is namelijk sinds 14 oktober de grootste partij in Lennik met 8 zetels. De kans dat er een ruime coalitie komt tussen Lijst Burgemeester, N-VA-Lennik Kwadraat en CD&V is eerder klein. De andere mogelijkheden in Lennik zijn Groen (2 zetels) en Vlaams Belang (1 zetel).