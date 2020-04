Op deze manier moet ons land uit de lockdown ontwaken

De coronamaatregelen zijn intussen al meer dan zes weken van kracht en zullen nog tot en met 4 mei van kracht blijven. Nadien wordt stapsgewijs ons land uit z'n lockdown gehaald. "Bemoedigende indicatoren zoals de vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames of het afvlakken van de curve van overlijdens, maken het nu mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen", zegt eerste minister Sophie Wilmès (MR). "Maar het virus is nog altijd op ons grondgebied aanwezig en blijft gevaarlijk."

Ook tijdens de afbouw blijven de maatregelen van social distancing en handhygiëne belangrijk. Het contact tussen mensen moet beperkt blijven, al wordt dat hier en daar wel versoepeld. Wanneer opnieuw meer mensen in het openbaar verschijnen, raadt de overheid aan de mond en neus te bedekken met een mondmaskers of iets gelijkaardigs. Op het openbaar vervoer wordt een mondmasker verplicht voor al wie ouder is dan 12 jaar.

"Elke burger zal gratis minstens één standaard stoffen mondmasker krijgen dat de mond en de neus volledig bedekt. Mensen zullen ook twee filters krijgen, om in gekochte of gemaakte maskers te stoppen", aldus Wilmès. "Chirurgische maskers en FFP2-maskers blijven voorbehouden voor professionals in de gezondheidszorg, in de woonzorgcentra, in de residentiële voorzieningen en bij de veiligheidsdiensten."

Om ervoor te zorgen dat de afbouw onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt, zullen testing en tracing een belangrijke rol spelen. Bedoeling is om het aantal tests per dag op te drijven tot 45.000. Hieronder vind je de volledige afbouwstrategie van ons land:

Fase 1a: vanaf 4 mei

Voor de industrie en B2B-services

Telewerk blijft de norm. Zo zullen bedrijven, als ze niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, dat kunnen compenseren door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het dragen van een masker.

Voor de winkels en de horeca

Daar veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels, die - gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers - hun deuren mogen openen.

Voor de gezondheidszorg

De afgelopen weken heeft de epidemie een aanzienlijke impact gehad op de zorgverlening, zowel in de eerstelijnszorg als in de ziekenhuizen. Werkgroepen bestuderen nu al hoe ze kunnen reageren op de noodzaak om de beste zorg te blijven bieden aan mensen die besmet zijn met covid-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg geleidelijk en veilig uit te breiden.

Het doel is dat iedereen zo snel mogelijk weer op een "normale" manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast.

Wat het dagelijkse leven betreft

Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt.

Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.

Fase 1b: vanaf 11 mei

Voor de winkels

Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan - zonder discriminatie op basis van grootte of sector - om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen. Dat zal uiteraard onder voorwaarden gebeuren. Die zullen bepaald worden in overleg met de sectoren en de sociale partners.

Er zijn drie soorten voorwaarden, met betrekking tot:

- de organisatie van het werk

- de ontvangst van klanten

- het beperken van de toegang tot de winkel, om drukte te vermijden

De uitoefening van zogenaamde contactberoepen (zoals dat van kapper bijvoorbeeld) is in deze fase nog niet toegestaan.

Voor het dagelijkse leven

We zullen ook op korte termijn de toekomst verduidelijken van de sportcompetities

Fase 2: vanaf 18 mei

Voor de winkels

Het zal bekeken worden of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen hun activiteit opnieuw zouden kunnen uitoefenen, ook hier onder voorwaarden.

Op vlak van cultuur

De opening van de musea kan ook overwogen worden tijdens fase twee, ook onder voorwaarden, bijvoorbeeld via een systeem van ticketing.

Wat het dagelijkse leven betreft

Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde consignes.

Op vlak van onderwijs

De heropstart van de lessen zal zeer geleidelijk gebeuren vanaf 18 mei. Niet alle leerlingen zullen meteen weer naar school gaan.

Elke gemeenschap zal verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van deze beslissing op haar eigen grondgebied, in overleg met de onderwijssector.

Ook zullen bepaalde pistes bekeken worden, zoals:

- de mogelijkheid om thuis privé-bijeenkomsten te houden

- de mogelijkheid om meer mensen toe te laten tijdens huwelijken en begrafenissen

- toestaan dat meer dan twee personen samen buiten actief zijn

- de mogelijkheid om dagtrips te organiseren naar bepaalde regio's van het land

Fase 3: ten vroegste vanaf 8 juni

Meerdere punten zullen bekeken worden :

- De modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.

- Verschillende zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen (daarover moet eind mei een beslissing vallen), stages, toeristische attracties maar ook kleinere openluchtevenementen.

De enige zekerheid is dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus mogen plaatsvinden.