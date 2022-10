Pepingse gezinnen met laag inkomen krijgen renteloze lening om te verbouwen

Het geld komt van de provincie Vlaams-Brabant die in totaal 300.000 euro vrijmaakt voor 10 Pepingse gezinnen met een laag inkomen. In Pepingen zijn op dit moment 3 gezinnen aan het verbouwen dankzij de renovatielening.Wie denkt in aanmerking te komen voor de lening, kan tot het eind van het jaar een aanvraag indienen bij de Woonwinkel of het OCMW van Pepingen.