Provincie investeert in fietsvriendelijkere horeca

Meer en meer mensen trekken er voor een meerdaagse fietstrip op uit. “Bij het kiezen van logies en horeca houden ze bij voorkeur halt op die plekken die een heuse wielersfeer uitademen. Hierop inzetten past dus perfect binnen onze ambitie om van Vlaanderen een echt fietsland te maken”, zegt Zuhal Demir, Vlaams minister voor Toerisme. Toerisme Vlaanderen lanceerde in dat kader het project ‘Jong Koersgeweld’. Toerisme Vlaams-Brabant springt nu mee op die kar. “Om de fietsvriendelijke logies en de horeca ruimte te geven voor initiatief en investeringen kunnen ze rekenen op onze steun. We willen de vele fietstoeristen in onze provincie een topbeleving bieden, zowel op als naast de fiets”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Toerisme. Toerisme Vlaams-Brabant trekt 165.000 euro uit voor lokale ondernemers die in hun logies of horecazaak fietsvriendelijke initiatieven nemen. “Het kan gaan om kleinschalige investeringen of hulpmiddelen, zoals een laadpaal voor elektrische fietsen, een fietsenkluis, een bikecarwash of een fietsherstelzuil. Maar ook grotere investeringen, zoals een fietsenstalling of inkleding van de zaak in koerssfeer, komen in aanmerking", besluit gedeputeerde Gunther Coppens.