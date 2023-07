Rubenskasteel locatie voor reizend festival Stories Unfold

In het Rubenkasteel in Zemst begint morgen Stories Unfold. Dat is een drie maanden durend festival waarbij kunst, natuur en ambachten centraal staan. Stories Unfold is een tweejaarlijks zogenaamd herwaarderingsfestival dat telkens op een ander Vlaams landgoed plaatsvindt.