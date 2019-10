Sint-Pieters-Leeuw zint op nieuwe sporthal

In Sint-Pieters-Leeuw worden vanavond op de gemeenteraad de plannen besproken voor de bouw van de nieuwe sporthal van het Wildersportcomplex. RINGtv legde zijn oor al eens te luister bij Gunther Coppens, schepen voor Gemeentelijke gebouwen in de gemeente (N-VA).

De sporthal van het Wildersportcomplex is al langer een probleemkindje in Sint-Pieters-Leeuw. Vijf jaar geleden moest de sporthal al eens gesloten worden nadat een van de dakspanten scheurde en de hal daardoor kon instorten. Vorig jaar in maart werd het gebouw ontruimd nadat een steunbalk in het plafond van de sporthal begon te kraken en er scheurtjes werden vastgesteld in de muur tussen de sporthal en het zwembad. Intussen komt het plan op tafel om de sporthal van het complex vroeger dan aanvankelijk gepland, vanaf volgende zomer, af te breken en een nieuwe sporthal te bouwen. Vanavond worden de plannen voorgelegd op de gemeenteraad in Sint-Pieters-Leeuw en zal ook duidelijk worden wat de implicaties zijn voor onder meer de aangesloten sportclubs en de kantine-uitbaters.

RINGtv trok met Leeuws schepen voor gemeentelijke gebouwen Gunther Coppens vanmiddag al naar het Wildersportcomplex. Tipje van de sluier: de plannen bevatten ook een verrassend luik, om sportende kinderen na afloop ook nog een snuifje cultuur mee te geven. Meer hierover vanavond in ons nieuws.