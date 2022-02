Verenigingen vrezen leegloop door nieuwe regeling rond vrijwilligerswerk

De nieuwe regeling rond vrijwilligerswerk sleept al een tijdje aan. Sinds 2018 kunnen mensen via vrijwilligerswerk tot 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen. Een regeling die in april 2020 werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Na een tussentijdse regeling kwam er een definitief kader. Daarin kunnen verenigingswerkers tot 450 uur per jaar kunnen bijverdienen aan een verminderd belastingtarief van 10 procent.

Maar heel wat sportclubs vrezen een leegloop en extra kosten. Zo is het ook nog niet duidelijk of de verenigingen zelf extra belastingen zullen moeten betalen op de vergoedingen. “Een trainer verdient bij ons tussen 20 en 25 euro per prestatie. Als trainer én club daarop nog eens belast worden, wordt dat een moeilijke zaak. De vrees is er dat coaches er dan misschien effectief mee gaan stoppen of iets anders doen”, reageert Mark Bogaert van Asse-Ternat.

Ook de Vlaamse Sportfederatie vraagt dringend een oplossing. “Er moet snel duidelijkheid komen rond de fiscale behandeling van verenigingswerk. Anders dreigt inderdaad een leegloop of zullen verenigingen hun toevlucht zoeken tot zwartwerk”, besluit Robin Ramakers van de Vlaamse Sportfederatie.