Vilvoorde en Machelen gaan vaccineren in secundaire scholen

Volgende week zal er op de secundaire scholen in Vilvoorde en Machelen gevaccineerd worden. Dat laten de burgemeesters Hans Bonte (Vooruit) en Steve Claeys (N-VA) weten. Daarmee willen de gemeenten iets doen aan de achterophinkende vaccinatiegraad bij 12- tot 18-jarigen. In Vilvoorde heeft amper 48% en in Machelen maar 45% een prikje gekregen.

De vaccinatiepercentages van 12- tot 18-jarigen zijn globaal in de rand rond Brussel eerder laag vergeleken met de rest van Vlaanderen (gemiddeld 64%), maar in Vilvoorde en Machelen wordt nog geen 50% gehaald, al is er recent wel wat beterschap opgetreden. “Het gaat vooruit maar te traag”, zegt burgemeester Hans Bonte. “Daarom mag het vaccineren in de secundaire scholen uitgerold worden. Zowel in Machelen als Vilvoorde zullen zowel leerlingen als leerkrachten de kans krijgen om in de scholen zelf gevaccineerd te worden tijdens de les. We brengen alles in de gereedheid om vanuit het vaccinatiecentrum met mobiele ploegen bestaande uit apothekers en verpleegkundigen die mogen vaccineren naar de scholen te trekken.”

De data liggen al vast: op 8, 9 en 10 september zal er gevaccineerd worden in alle secundaire scholen. “Men is de puzzel aan het leggen op welk moment men in welke school zal zitten. Ik ben de scholen zeer dankbaar om dit mogelijk te maken. Ze zorgen er nu voor dat we zeer snel meer jongeren kunnen vaccineren. We spelen hiermee ook onze laatste troefkaart uit. Ik zie niet in wat we nog meer kunnen doen na alle campagnes zoals de ‘terug naar school’- actie die we gevoerd hebben. Dat heeft wel enig effect gehad maar deze finale actie in de scholen zou toch wel een substantieel inhaalmanoeuvre tot gevolg moeten hebben.”

“Het is evident dat alle leerlingen de komende dagen een brief over het vaccinatiemoment zullen meekrijgen voor hun ouders”, vervolgt Machels burgemeester Steve Claeys. “We kunnen enkel hopen dat dit voor een inhaalbeweging zorgt. Misschien zet ook de mondmaskerplicht die we hebben ingevoerd tot alvast eind september in de klassen hen aan het denken. Het kan evengoed een stimulans zijn voor jongeren die daarvan af willen om zich te laten vaccineren. Wij krijgen veel reactie dat veel jongeren op vakantie waren. Zij gaan nu sowieso allemaal ook nog een tweede oproep krijgen om zich toch te laten vaccineren. Ook vanuit de eerstelijnszone Bravio wordt nog een campagne gelanceerd. Die moet de jongeren duidelijk maken dat vanaf zij gevaccineerd zijn, ze meer vrijheden gaan hebben.”

Claeys benadrukt ook dat zowel Machelen als Vilvoorde een zeer diverse bevolking hebben. “Bepaalde culturen en geloofsgemeenschappen zijn en blijven terughoudend om zich te laten vaccineren. We hebben een zware inspanning gedaan met folders in verschillende talen. We zijn naar de moskee en het offerfeest getrokken om hen te overtuigen. Als we de analyse maken, blijkt ook dat meer dan de helft van de nieuwe besmettingen komt van mensen die terugkeren uit Marokko en Turkije. Ik denk toch dat er op een bepaald moment toch ook bij die bevolkingsgroepen het besef zal komen dat vaccineren zijn nut heeft.”

Er hangt ook een deadline in de lucht. “We moeten ook beseffen dat de het einde van de grote vaccinatiecampagne 15 september zal zijn. Dat wordt de ultieme datum om die eerste prik te krijgen. Op 15 oktober sluit immers ons vaccinatiecentrum.”