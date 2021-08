Zonnewagen van Agoria Solar Team klaar voor Solar Challenge 2021

Vanmorgen is aan het Afrikamuseum in Tervuren de nieuwe zonnewagen van het Agoria Solar Team voorgesteld. Daarmee trekken ze eind dit jaar naar Marokko voor de Solar Challenge 2021, een wedstrijd tussen verschillende universiteiten, door de woestijn. Bij de studenten van de KU Leuven komen een aantal talenten uit onze regio.

Met de Bluepoint Atlas trekt het Agoria Solar Team in oktober voor het eerst naar het Afrikaanse continent, naar Agadir in Marokko. In vijf dagen zullen ze 2500 kilometer afleggen, door steden, gebergten en woestijnen. En de lat ligt hoog. Met hun vorige wagen werden ze zowel Europees als wereldkampioen. “We hebben een maximale snelheid van 150 kilometer per uur”, vertelt Jeroen Vanpoucke uit Overijse, die de wagen mee tekende. “Meestal ligt onze snelheid tijdens de race rond de 90 kilometer per uur.”

De nieuwe zonnewagen heeft de laatste technologische snufjes en een compleet vernieuwde vorm. Er zit een nieuwe, zelfgebouwde batterij in, en ook de zonnepanelen zijn baanbrekend. Die laatste zijn trouwens mee ontworpen door Zaventemnaar Pieter Janssens. Ruben Van Acker uit Lennik is een van de piloten. “Je moet als piloot de wagen vanbinnen en vanbuiten kennen. Er komt heel veel bij kijken. Maar we kijken superhard uit naar de race.”