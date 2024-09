Lijsttrekker Andre Gorgon (Vlaams Belang)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen leggen we ons oor te luisteren bij elke lijsttrekker. Waar staan zij voor? Welke ambitie hebben ze in hun gemeente? En wat moet prioritair worden aangepakt?

Andre Gorgon (63) was in 2018 nog een nieuw gezicht op de lijst van Vlaams Belang. Na zes jaar oppositie is de Vlaams Belang-kopman gepokt en gemazeld in de Halse politiek.