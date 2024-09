Lijsttrekker Ann De Bolle (Vlaams Belang)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Vlaams Belang Ternat was een project waar ik pas vorige zomer mijn schouders onderzette. We zijn nog volop bezig de kern uit te bouwen tot een volwaardige afdeling. Omdat ik barst van enthousiasme, wou ik toch al opkomen bij de verkiezingen op 13 oktober. Ik ben ervan overtuigd dat we zeker een meerwaarde kunnen betekenen. Daarom heb ik zelf het initiatief genomen om lijsttrekker te worden.”

Waar staat je lijst voor?

“Samen strijden voor een veilig, leefbaar, landelijk, warm, proper, diervriendelijk, bruisend en Vlaams Ternat! Samen zetten we ons in voor een veilig, Vlaams, goed bereikbaar en schoon Ternat, waarin open communicatie met de burger primeert. Er moet zeker meer naar de burger worden geluisterd. Laten we samen bouwen aan een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en waar we trots op kunnen zijn. Als we zeggen ‘iedereen’, dan bedoelen we ook echt ‘iedereen’. Wij zijn niet extreem en racistisch, zoals sommige kwatongen beweren. Iedereen is welkom, maar er zijn voorwaarden. Integratie mag geen hol woord zijn. Het kan onze gemeenschap alleen maar ten goede komen als iedereen Nederlands spreekt of op zijn minst probeert te spreken; als iedereen hier naar school gaat of uit werken gaat om zo aan ons sociaal systeem bij te dragen.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Elke burger zou zijn stemrecht moeten gebruiken. Elke beslissing die in de gemeenteraad wordt genomen, heeft namelijk rechtstreeks of onrechtstreeks invloed op de inwoners van Ternat. Het is van het grootste belang om je stem te laten horen en een signaal om te signaleren hoe jij het bestuur in onze gemeente wil zien evolueren. Vergeet niet dat we ooit hebben gevochten om stemrecht te krijgen!”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Er zijn de voorbije jaren toch wel wat inspanningen gedaan om van Ternat een veilige gemeente te maken. Zeker voor de zwakke weggebruikers.

Ook de herinrichting of upgrade van de speeltuinen zijn zeker een pluspunt. Kinderen kunnen, spijtig genoeg, niet meer gewoon op straat spelen zoals dat in mijn jeugd wel nog kon.

Al werk ik als bediende, een 9-to-5-mentaliteit heb ik absoluut niet. Het ondernemerschap moet zeker worden gesteund. De afschaffing van de bedrijfsoppervlaktebelasting voor een groot aantal bedrijven is een stap in de goede richting.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Al zijn er meerdere initiatieven genomen om het Vlaams karakter van onze gemeente te benadrukken of versterken, toch zijn we van mening dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Niet alleen als het op integratie aankomt, maar ook als het gaat om de verfransing tegen te gaan. Het Nederlands moet overal de omgangstaal zijn.

Wat dierenwelzijn betreft zijn we voorstander van een gemeentelijk meldpunt voor dierenwelzijn. Zo'n meldpunt kan dienen om mishandeling en verwaarlozing te melden en om de talloze verloren gelopen en gevonden huisdieren met hun baasjes te herenigen.

Sluikstorters moeten worden opgespoord en gesanctioneerd, maar ik heb tijdens een politiek debat afgelopen weekend vernomen dat daaraan wordt gewerkt. Dat kan ik alleen maar toejuichen.

Tot slot, communicatie met de burger moet primeren. Er moet veel meer naar de burger worden geluisterd. Zoiets kan je op verschillende manieren realiseren.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Ik ben ervan overtuigd dat er qua mobiliteit en ruimtelijke ordening nog heel wat lopende is of in de pijplijn zit dat moet worden afgewerkt. Er moet wel een duidelijk plan zijn. Ik kan me moeilijk voorstellen dat het plan voor de Sluisvijverstraat werd uitgevoerd zoals voorzien.

Er is tijdens de politieke debatten duidelijk gebleken dat de meningen over een nieuw CC De Ploter zijn verdeeld. Een ontmoetingsplek voor de inwoners is natuurlijk zeer belangrijk. In dat dossier moet de budgettaire knoop dus zo snel mogelijk worden doorgehakt. Zonder de lange termijn uit het oog te verliezen.

Last but not least, een van onze strijdpunten, effectief werk maken van de integratie van asielzoekers en anderen die in onze gemeente komen wonen. Net als de bestrijding van de verfransing, een probleem dat steeds verder in Vlaanderen oprukt.”