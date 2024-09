Lijsttrekker Berten Van Herp (Groen)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Uit een sterk gevoel voor engagement voor onze gemeente. Ik ben altijd heel actief geweest in het verenigingsleven en het bestuur van de jeugdraad. Voor mij zijn het mijn eerste verkiezingen en ik kijk er erg naar uit.”

Waar staat je lijst voor?

“Groen Merchtem staat voor een mobiliteit waarbij elke inwoner het logisch vindt om zich te verplaatsen met de fiets of te voet, zonder daarbij de minder mobiele mensen uit het oog te verliezen. We gaan ook voor een maximale bescherming van de open ruimte in onze gemeente. We hebben gelukkig nog wat open ruimte, maar het is hoog tijd om die te beschermen. Na de RUP's voor het centrum moet er ook een komen voor de open ruimte.Daarnaast zetten we ook in op kwalitatief en betaalbaar wonen voor iederen. Het wordt steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden, ook in Merchtem. Jongeren kunnen na hun studies vaak niet in onze gemeente blijven wonen. Groen zet ook in op het gemeenschapsleven, zoals verenigingen en vrijwilligers. We moeten hen actief ondersteunen door bijvoorbeeld een vrijwilligersnetwerk op te zetten. Wat we ook belangrijk vinden, is een natuurlijke zwemvijver op de waterzieke gronden rondom het centrum. De ideale combinatie van ontspanning en een maatregel die de gevolgen van de klimaatopwarming kan helpen opvangen.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Het is belangrijk om deel te nemen aan de democratie. Het klinkt cliché, maar het is echt zo. Het is de manier om te laten weten hoe je naar de toekomst van de gemeente kijkt. Het is de meest zuivere en belangrijkste vorm van burgerparticipatie. Niet gaan stemmen en achteraf klagen over wat er van gekomen is, is makkelijk. Maar het helpt de gemeente niet vooruit.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“De aanplant van het Lange Lindenbos , de opmaak van verschillende RUP's en het begin van een mobiliteitsplan. Er is ook een duidelijke kentering gekomen nadat cd& plus in het bestuur is gekomen en dat gaat de goede kant op.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Er was geen aandacht voor het sociale aspect. Er is in Merchtem een nijpend tekort aan sociale en betaalbare woningen.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Meer ruimte maken voor mensen. Er voor zorgen dat pleinen opnieuw ontmoetingsplekken worden en geen troosteloze betonvlaktes. We moeten absoluut vermijden dat Merchtem een slaapgemeente wordt. Tijd dus om de Merchtemnaar aan te sporen om weer uit z’n kot te komen.”