Lijsttrekker Erik Rennen (N-VA)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen leggen we ons oor te luisteren bij elke lijsttrekker. Waar staan zij voor? Welke ambitie hebben ze in hun gemeente? En wat moet prioritair worden aangepakt?

Erik Rennen is niet onbeslagen in de lokale politiek. Met N-VA maakt hij van 2006 tot 2012 met het toenmalige kartel cd&v-N-VA deel uit van de meerderheid. De legislatuur erna maakt hij met N-VA deel uit van de meerderheid. Als lijstrekker voor N-VA is hij nu kandidaat-burgemeester.