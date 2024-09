Lijsttrekker Jozef De Borger (Team De Borger)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

"Van 2019 tot medio 2022 gebeurde er heel veel in mijn leven. Maar de interesse in de politiek, in het wel en wee van mijn Londerzeel, bleef. Ik bleef veel in Londerzeel komen, ik onderhield hier vele contacten met familie, vrienden, verenigingen en cafékes. Ik kende het reilen en zeilen van mijn heimat.

Meer en meer kreeg ik de vraag om terug te komen in de Londerzeelse politiek, om opnieuw een mandaat op te nemen.

Na vele gesprekken en goed nadenken ben ik begin 2023 gestart met een denktank: nadenken over hoe Londerzeel er moet uitzien in 2035. In het najaar van 2023 nam de druk om terug te komen nog toe. Mijn vrienden van het eerste uur keken naar mij om ons project in de politieke markt te zetten. En, dàt gebeurde: vrijdag 22 december 2023 lanceerden we Team De Borger. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.”

Waar staat je lijst voor?

“We staan voor samenwerking over de partijgrenzen heen, democratische verankering en transparantie over het beleid. Stop de cat-fight. We moeten opnieuw leren constructief en positief samen te werken. Daarvoor is een ruime meerderheid in de gemeenteraad (minstens 60 à 65 procent) nodig. Het aantal persoonlijke voorkeurstemmen is meebepalend voor een uitvoerend mandaten.

We willen slagkrachtige gemeenteraadscommissies en diverse adviesraden herinvoeren. TDB wenst meer in te zetten op échte participatie zonder te veel externe consultants. Er is ook inspraak nodig bij grotere projecten voor een studiebureau wordt aangesteld.

We hebben 5 speerpunten: de bestrijding van de wateroverlast op de Berg, Brusselsestraat en Maldersesteenweg; het stimuleren van het verenigingsleven via extra ondersteuning; economische groei verzekeren voor alle ondernemingen (dus ook boeren); het OCMW-secetariaat, het oude gemeentehuis en de brandweerkazerne herbestemmen; een vlotte verkeersafwikkeling en veilige fiets- en voetpaden. Doorgaand verkeer dat geen meerwaarde heeft voor horeca en middenstandn maar een belasting is voor het dorpn moet geweerd worden. TDB pleit voor een ondergrondse parking onder het Heldenplein met groen en een beperkte bovenbouw.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Je stem kunnen uitbrengen en vrijheid van meningsuiting zijn essentieel in een democratie. Wij roepen dan ook iedereen op om op 13 oktober te gaan stemmen, ook al is dit voor gemeenteraadsverkiezingen niet langer verplicht. Lokaal bestuur staat immers heel dicht bij de burger. Heel wat lokaal genomen beslissingen hebben een directe impact het leven alle Londerzelenaars.”

Wat zijn de pluspunten/minpunten van het huidige beleid?

“Team De Borger volgt het lokale beleid in de media en houdt ook de vinger aan de pols bij de burger. Aangezien we niet alle argumenten, motieven en details van genomen beslissingen kennen, spreken we ons liever niet uit over het huidige beleid. Bovendien nemen gedane zaken geen keer.

Wij kijken vooruit en willen constructief deelnemen aan het lokale beleid waarbij we de hand reiken naar de andere partijen. We staan open voor dialoog en verbinding tussen de verschillende fracties, want enkel door overleg en samenwerking zal Londerzeel een nieuwe beleidskoers kunnen varen.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Samenwerking over de partijgrenzen heen en met de gemeentelijke diensten, democratische verankering en transparantie over het beleid.”