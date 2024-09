Lijsttrekker Koen Van Elsen (Team Burgemeester)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen leggen we ons oor te luisteren bij elke lijsttrekker. Waar staan zij voor? Welke ambitie hebben ze in hun gemeente? En wat moet prioritair worden aangepakt?

In Asse trekt huidig burgemeester Koen Van Elsen (62) met zijn lijst Team Burgemeester opnieuw naar de kiezer. Dat is een brede lijst met cd&v-kandidaten die ook de steun van Vooruit-kandidaten heeft. Van Elsen zetelt al sinds 1995 voor cd&v in de meerderheid van de gemeente. Hij hoopt daar nog een legislatuur bij te doen als burgemeester.