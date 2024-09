Lijsttrekker Kristel Wouters (Vlaams Belang)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Er zijn concrete plannen nodig om doelen te verwezenlijken. Dat vereist een sterke persoon, iemand die gedreven is en voor mensen het verschil maakt. Iemand met het hart op de juiste plaats om zo de belangen van onze inwoners te behartigen. Het is mijn ambitie om deze dingen te verwezenlijken.”

Waar staat je lijst voor?

"Wij hebben vijf speerpunten: Aandacht voor een preventief veiligheidsbeleid, het Vlaams karakter van Opwijk benadrukken, erop hameren dat vrijetijdsbesteding meer is dan sporten, voorrang geven aan eigen inwoners voor het toewijzen van sociale woningen en steun aan de economie. Uiteraard staan we nog voor meer dan deze vijf speerpunten.

Luisteren naar de inwoners, mens tussen de mensen, en kijken wat er nog allemaal aangepakt moet worden, zijn even belangrijk. Vlaams Belang is de partij in het belang van de mensen.

Ik wil daarbij vermelden dat wij geen racistische partij zijn. Nieuwe inwoners die zich aanpassen, horen ook bij onze mensen.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet meer verplicht is, gaan stemmen?

“Hoe meer mensen voor ons gaan stemmen, hoe meer kans we maken. Dus lieve mensen, ga naar het stembureau, en samen zorgen we voor een andere aanpak. We zijn er voor jullie, ook na de verkiezingen.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Opwijk werd landelijk gehouden. Er zijn 2 nieuwe KMO-zones.” ** Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?**

“Opwijk is en blijft een dure gemeente. Er is nood aan sportinfrastructuur. Het parkeerbeleid in het centrum kan beter. Ook de veiligheid, bijvoorbeeld aan het skatepark, kan beter. Onder andere in de Vossestraat moet het verkeer herzien worden.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Al deze punten zijn uiterst belangrijk, en daar mag niet lang mee gewacht worden. Van uitstel komt afstel en dat is niet aan de orde! Onze mensen hebben recht op een beter beleid.”