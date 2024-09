Lijsttrekker Kurt Ryon (KLAVER-NVA)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Sinds 1975 ben ik een actieve Steenokkerzelenaar. Door mij in te zetten bij lokale (jeugd)verenigingen merkte ik op dat er verschillende zaken ‘scheef’ liepen in onze dorpen. Aan de toog in jeugdhuis Echo beslisten we met enkele vrienden om niet aan de zijlijn toe te kijken en namen we het heft in eigen handen. Sindsdien zit de microbe er serieus in en werk ik met volle ‘goesting’ aan onze 3 dorpen, want ze zijn het waard. Ik hou van Melsbroek, Perk en Steenokkerzeel en wil dus graag verder werken aan #1820! De interne diversiteit van KLAVER-NVA zorgt voor een serieuze meerwaarde en met deze sterkte ploeg trek ik graag met volle overtuiging naar de kiezer.”

Waar staat je lijst voor?

“KLAVER-NVA staat voor een Vlaamse, landelijke, veilige en bruisende gemeente! We voelen de hete adem van Brussel méér en méér en moeten daardoor het Vlaams karakter van ons dorp vrijwaren. Iedereen dat hier komt wonen, moet respect hebben voor onze taal en omgeving. Ook het landelijke karakter moeten we vrijwaren. Wij zijn de groene buffer van Brussel. Onze landbouwgebieden, open ruimtes en bossen moeten gevrijwaard blijven. We zitten ook aan de maximumcapaciteit van het aantal inwoners, groeipotentieel is er niet! Een veilige gemeente is een goede gemeente. De inwoners moeten zich veilig voelen in onze dorpen! En dan gaat het over veiligheid in al zijn facetten, dus ook in het verkeer. Tot slot ijvert KLAVER-NVA voor een dorp dat bruist van energie! Samen met de verenigingen moeten we de verzuring en de ‘schermtijd’ terugdringen en de inwoners laten genieten, enthousiasmeren, onthaasten, bruisen, … Enkel zo blijven we een TOP-gemeente.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Gemeentepolitiek is de politiek die het dichtst bij de burger staat en nog het meest geloofwaardig is. Deze stemming moet men beschouwen als een morele verplichting om de democratie toe te passen, om het gemeentelijk beleid een richting uit te sturen. In dit geval is ‘niet’ kiezen, verliezen, want de uitdagingen voor onze dorpen zijn groot.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Het positieve aan het voorbije beleid van KLAVER-NVA is dat er heel wat gerealiseerd is: van het aanleggen van voetpaden, het verbeteren van de verkeersveiligheid, het op orde stellen van de financiën, tot de renovatie of nieuwbouw van verschillende scholen, sport-en jeugdinfrastructuur,... En dit toch wel met 3 serieuze crisissen gedurende de voorbije jaren (corona-, energie- & Oekraïnecrisis). Als gemeente durven we ook een vuist te als het moet. Of het nu gaat over de uitbreiding van de luchthaven of een nieuw asielcentrum, dankzij de ervaring die we hun hebben, staan we op onze strepen.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Dat KLAVER-NVA een zéér enthousiaste ploeg is, die net iets te ambitieus was en niet alles heeft kunnen realiseren wat we voor ogen hadden. Maar wel zo’n 80 procent!”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

"We moeten ervoor zorgen dat we de (verkeers)veiligheid kunnen verhogen in ons dorp en de enkele punten die we nog niet gerealiseerd hebben uit onze vorige bestuursperiode, moeten we zo snel mogelijk opstarten.”