Lijsttrekker Paul Van Doorslaer (Vlaams Belang)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen leggen we ons oor te luister bij elke lijsttrekker. Waar staan zij voor? Welke ambitie hebben ze in hun gemeente? En wat moet prioritair worden aangepakt?

De 66-jarige Paul Van Doorslaer is in Meise lijsttrekker voor Vlaams Belang. Opvallend: Van Doorslaer was tussen 2013 en 2019 schepen voor N-VA in Meise. Toen stapte hij op uit de N-VA-fractie.