Lijsttrekker Renaat Huysmans (N-VA)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“18 jaar geleden ben ik in de lokale politiek gestapt, omdat ik als huisarts geconfronteerd werd met de nefaste gevolgen van asbest op de gezondheid van patiënten en er in het asbestdorp bij uitstek een stilzwijgen rond dit thema heerste . Ook wou ik bij de start van N-VA niet dat iedereen die overtuigd Vlaming is, enkel op een extreemrechtse partij als Vlaams Belang zou kunnen stemmen.”

Waar staat je lijst voor?

"Wij staan voor het behoud van de Vlaamse eigenheid van ons dorp en bij uitbreiding van de Vlaamse Rand. We staan ook voor veiligheid. Daarbij willen we zowel het algemene veiligheidsgevoel als de verkeersveiligheid verbeteren. Verder streven we naar een asbestvrij patrimonium en de bewustmaking rond dit thema. Uiteraard willen we ook een gezond financieel beleid en ons dorp aanpassen voor de toekomst, onder andere via 4 RUP’s.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

"Onze grootouders hebben gevochten voor stemrecht. Het is een basisgarantie op een democratisch bestel, wat geen evidentie is in de wereld. Elke stem telt. De vrees bestaat dat als bepaalde doelgroepen niet meer gaan stemmen, de politiek op termijn hun stem niet meer gaat horen en hun problemen minder in de spotlights zullen staan.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

"Er gebeurde een grondige make-over van ons dorp, met veel aandacht voor de zwakke weggebruikers. Ook is ons gemeentelijk patrimonium quasi asbestvrij. Onze financiën zijn gezond ondanks meerdere crises. Er gebeurde een kwantumsprong in de modernisering van de dienstverlening en het fuifcharter geeft de jeugd weer kansen om te feesten.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

"Het is te weinig gelukt om over de grenzen van de meerderheid en de oppositie heen te werken. Hoewel er veel op communicatie werd ingezet, bereiken we niet altijd iedereen en ontstaan er soms wilde verhalen.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“We hebben plannen klaar om de fietsveiligheid te verhogen, bijvoorbeeld het doortrekken van de fietssnelweg tot Mechelen, het fietspad tussen Ramsdonk en Nieuwenrode, het optimaliseren van de trage verbinding Leireke en studies voor de herinrichting van kruispunten.”