Lijsttrekker Roel Anciaux (Samen Anders)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Meise is een prachtige gemeente met een enorm potentieel. Dat potentieel komt echter onvoldoende tot uiting. Meise kan beter. Het is ieders verantwoordelijkheid om mee bij te dragen aan een betere gemeenschap. Door het opnemen van het lijsttrekkerschap van Samen Anders neem ik mijn verantwoordelijkheid op.”

Waar staat je lijst voor?

“Samen Anders wil de stilstand in onze gemeente doorbreken. Onze slogan is niet voor niets “Meer met Meise”. Oplossingen aanreiken doen we door het algemeen belang terug voorop te stellen, meer te luisteren naar alle inwoners en samen te werken met alle inwoners.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Stemmen is de belangrijkste manier om invloed te hebben op het beleid. Enkel een stem op een partij die ook na 13 oktober uw stem kan vertegenwoordigen, zorgt voor verandering. Samen Anders is die partij. Thuisblijven zorgt ervoor dat er zeker niets zal veranderen. En ja, iedere stem is belangrijk.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Tussen 2019 en 2021 was er - vriend en vijand zijn het daarover eens - dankzij Samen Anders een positieve verandering: er bewoog iets in Meise. Er was inspraak en vernieuwing. Dat is na de bestuurswissel eind 2021 volledig stilgevallen. Ieder positief initiatief (bijvoorbeeld de heraanleg van een voormalig voetbalterrein in Wolvertem) heeft haar oorsprong in het begin van de legislatuur.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“De complete stilstand. Het algemeen belang is onbelangrijk geworden. Belangrijke dossiers (zoals het mobiliteitsprobleem in Wolvertem, de hoge woonkostprijs) worden niet opgelost. In plaats van de Vlaamse normen inzake betaalbare woningen te halen, wil men 2,2 miljoen euro belastinggeld betalen om betaalbare woningen tegen (u leest het goed!) te houden! Het zogenaamd goed financieel beleid is een luchtkasteel waarbij men zware investeringen enkel voor zich uit schuift. Men wil het oud gemeentehuis van Wolvertem verkopen in plaats van het een nieuwe bestemming ten dienste van de bevolking te geven. Meise kan beter.” ** Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?**

“De verkoop van het oud gemeentehuis van Wolvertem moet stopgezet worden. Samen Anders wil het in samenwerking met een private partner en na inspraak van de inwoners een nieuwe bestemming geven. We stoppen het absurde voornemen om 2,2 miljoen euro belastinggeld te betalen om betaalbare woningen tegen (u leest het goed!) te houden! Dat geld besteden we beter aan positieve zaken ten gunste van het algemeen belang: de terugkeer van de schoolbussen, betere jeugd- en sportinfrastructuur, de herbestemming van het oud gemeentehuis van Wolvertem enz.”