Lijsttrekker Rudi Coel (Leefbaar Overijse)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik ben bezorgd over het teloorgaan van het Vlaams karakter van Overijse. Het straatbeeld langs de grote invalswegen oogt eerder Franstalig en Engelstalig dan Nederlandstalig. In het kleuteronderwijs zijn de Nederlandstaligen reeds een minderheid in de eigen gemeente. In sommige handelszaken kan men niet in het Nederlands terecht. Overijse2002(N-VA), is al 25 jaar aan de macht, en is er niet in de geslaagd het tij te keren.”

Waar staat je lijst voor?

“Leefbaar Overijse is de enige lijst die van het bewaren van het Vlaams karakter van de gemeente Overijse programmapunt nummer één maakt. Leefbaar wil vermijden dat Team3090 (OpenVLD, Groen, Christendemocraten en Franstaligen) aan de macht komt, want dan is het afgelopen met elk kordaat Vlaams beleid. Leefbaar wil ook meer inspraak voor de burger en de belastingen verlagen.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“De afschaffing van de opkomstplicht was dom. Wie niet gaat stemmen, geeft de beslissingsmacht uit handen.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Er komt eindelijk schot in de projecten voor sociale en betaalbare huisvesting Groothuys en voormalige Fortis-site. Leefbaar is ook blij de openstelling van het Park ’t Kasteeltje en met de herinrichting en de (herstel)werken in en rondom dit erfgoed in het centrum van Overijse.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Het falend Vlaams beleid. En de verhoging van de gemeentebelastingen.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“De ontnederlandsing van de gemeente aanpakken via een actief beleid, met onder meer de aanwerving van een voltijdse ambtenaar Vlaams beleid en integratie. Er moet werk gemaakt worden van échte inspraak, door het beter bekend maken van de bestaande mogelijkheden: spreekrecht, burgerinterpellatie, burgeragendapunt en volksraadpleging. De burger moet actief aangemoedigd worden om gebruik te maken van zijn/haar recht om documenten op te vragen in het kader van de openbaarheid van bestuur en om namens de gemeente processen te voeren indien de gemeente niet optreedt tegen inbreuken (artikel 194 gemeentedecreet). Over meerderheid en oppositie heen, moet gekeken worden hoe de belastingen verlaagd kunnen worden.”