Lijsttrekker Rutger Belsack (Vooruit Groen XL)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

"Ik kan niet aan de zijlijn blijven staan wanneer ik anderen zie vechten voor een betere toekomst.”

Waar staat je lijst voor?

“Ze staat voor een integer, progressief bestuur, waar vriendjespolitiek of zelfbediening geen plaats heeft. Een politiek die eindelijk luistert naar elke stem die bouwt aan een betere omgeving en toekomst.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Stemmen in een democratie is niet alleen een recht waarvoor reeds hard gevochten is geweest. Het is een recht dat echt niet vanzelfsprekend is. Stemmen is een krachtige manier om je stem te laten horen. Niet stemmen is anderen de macht geven om voor jou te beslissen. Alleen door betrokken te blijven, houden we de democratie sterk en zorgen we voor een eerlijke en diverse samenleving. Jouw stem maakt het verschil!”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Er werd veel voortgebouwd op ons beleid van 2012-2018 (LVB en SpaGroen) waarbij er door efficiëntie en creativiteit bespaard werd door onder andere een nieuwe aanpak bij de afvalophaling. Maar er kwam dikwijls geen vervolg op, zo kwamen er bijvoorbeeld geen extra ondergrondse afvalcontainers.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Het beleid is weinig transparant, wat bij vele inwoners de wenkbrauwen heeft doen fronsen. Het was een beleid dat te veel bijkomende lasten en regels heeft opgelegd zonder dat de modale Ternattenaar concreet is vooruitgegaan, integendeel zelfs.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Ervoor zorgen dat iedere burger zich gesteund voelt. Dit kan met een sterk en constructief beleid waarbij alles eenvoudiger, transparanter en toegankelijker is.”