Lijsttrekker Sven De Paepe (N-VA - Blauw Ternat)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Dit zijn mijn vierde verkiezingen, de derde als lijsttrekker. Ik ben fier dat ik onze partij in de meerderheid heb kunnen brengen, zodat we nu helemaal klaar staan aan de meet van de verkiezingen, waarna we hopelijk voor de volle zes jaar verder kunnen bewijzen dat we een echte beleidspartij zijn. Mijn politieke ambitie is met de paplepel ingegeven, papa was voorzitter CVP Ternat, mama was overtuigd militant bij de oprichting van de VU. En zelf was ik altijd een idealist die de wereld en de maatschappij wou verbeteren.”

Waar staat je lijst voor?

“Degelijk, want we willen resultaat behalen. Duurzaam, professioneel en kwalitatief. Eerlijk, want iedereen is gelijk voor de wet. Betaalbaar, je mag dromen, maar een euro kan je maar één keer uitgeven.

Onafhankelijk: we zijn idealisten, onafhankelijk van bedrijven, ontwikkelaars en lobbyisten.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Gebruik alsjeblieft je democratisch recht. Onze voorouders vochten voor dit voorrecht, een groot deel van de wereld moet dit nog steeds doen!”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Het huidig beleid is een beleid van no bullshit, ogen op de bal en voor het resultaat gaan. En dat deden we ook, ondanks de periode van slechts 1,5 jaar trokken we toch wel enkele dossiers uit het slop. De bouwpauze, het RUP Landelijk Karakter, de nieuwe gemeenteschool,…”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

”Door de late intrede en dan nog net voor de zomervakantie hebben we een ‘crash course’ gemeentelijk beleid moeten volgen.O ok alle budgetten lagen uiteraard al vast. En ja, we kwamen wat hobbels tegen, maakten uiteraard ook wat foutjes, maar dat is een leerschool. Een leerschool die we met wat hulp van de kiezer alvast niet meer moeten doormaken.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Samen met veel Ternattenaren maak ik me zorgen om de toenemende verbrusseling en verstedelijking van Ternat. Veiligheid en netheid zijn werkpunten waar nog veel verbetering mogelijk is. Het mobiliteitsbeleid moet veiligheid hoog in het vaandel dragen, maar zonder te polariseren. Wij staan ook voor een betaalbaar beleid. ‘Show me the money’ zal ik bij elk voorstel en elke droom blijven herhalen. Wonen is een mensenrecht, ook en zeker betaalbaar wonen, maar dat betekent niet dat we Ternat, Lombeek en Wambeek verder moeten betonneren.”