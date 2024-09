Lijsttrekker Veerle Pas (cd&v Plus)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Na twaalf jaar politiek wil ik nog eens het beste van mezelf geven om de partij te ondersteunen met een diverse groep van zéér enthousiaste kandidaten die voluit voor ons mooi Londerzeel gaan. Daar doen we het als politici tenslotte voor: ons mooi “Lonessiel” nog mooier, gezelliger en veiliger maken.”

Waar staat je lijst voor?

“In het kort: we pleiten als gezinspartij voor een uitstekend en toekomstbestendig gemeentelijk onderwijs. We gaan voor ontharde dorpscentra die niet alleen bloeiende handelskernen zijn, maar ook podia voor onze bruisende verenigingen.

We werken stap voor stap, traag, meer gestaag en realistisch aan een beter leefmilieu en een open ruimte waar de landbouwers de prioritaire gebruikers zijn. Tot slot willen we elke inwoner opnieuw een stem geven in gemeentelijke adviesraden.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Het “mogen” gaan stemmen is een voorrecht én wat mij betreft een plicht als zorgzame burger. Zij die niet gaan stemmen, kunnen en mogen dan ook achteraf niet klagen.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Ik ben een groot bewonderaar van het vastgoedproject Egmont. Veertig jaar lang hebben vorige besturen zich er de tanden op stuk gebeten. Nu hebben we met steun over partijgrenzen heen met een project uit de grond gestampt dat het uitzicht van ons dorp de komende decennia zal bepalen. Ook de verplichting voor nieuwe bouwprojecten om groene verbindingen voor voetgangers en fietsers te voorzien, vind ik een pluspunt.

Positief zijn ook de onthardingsmaatregelen, zoals de heraanleg van het Heldenplein, het voorplein aan het GGZ-gebouw, het groen perk ter hoogte van de Lakenman- en de Drietorenstraat en de vergroening van de schoolpleinen.

Tot slot ben ik ook fier op de ontwikkeling van het regionaal bedrijvenpark Eeckhout, dat zowel aan lokale kmo’s als grote bedrijven, zoals VRT, kan huisvesten. Het project is niet alleen goed voor de werkgelegenheid. Met de aanleg van de Ventweg ontlasten we de woonwijken Acacialaan en Pilatusveld van zwaar verkeer.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Een aantal projecten, zoals het mobiliteitsplan of het vrijmaken van de doorgang tussen de Groene Long en de Burcht, konden we nog niet afwerken. De communicatie en de initiatieven om de burgers bij de besluitvorming te betrekken, moeten we herbekijken. Net als het veiligheids- en parkeerbeleid. De besluitvorming moet transparanter.

Wat ons sportbeleid betreft, verliep de besluitvorming rond de fusies van de voetbalclubs chaotisch en onstandvastig. Het bikepark kostte handenvol geld en ligt er quasi ongebruikt bij, terwijl de toegankelijkheid van de atletiekclub te wensen overlaat.

Ook ontbreekt het in Londerzeel aan een toerismebeleid en is onze dinsdagmarkt een schim van wat het was voor corona.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Ik zou graag de nieuwe stimulans die het groene bouwproject op de Egmontsite ons biedt, aanwenden als stroomversneller om het hart van Londerzeel Centrum op te frissen. In een groen en verkeersvrij kader liggen mogelijkheden voor kwalitatieve handels- en horecazaken. Verder zou ik graag starten met de opwaardering van de rest van de dorpskern, met een toegankelijk burchtterrein en een multifunctionele kerk.”