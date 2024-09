Lijsttrekker Wendy Appelmans-Godaert (N-VA)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Toen ik 12 jaar geleden startte met politiek, vond ik dat er verandering nodig was in onze gemeente en er nood was aan den daadkrachtiger en toekomstgericht bestuur. Ik mocht sindsdien zetelen in de gemeenteraad en heb op een kritische, maar constructieve manier oppositie gevoerd. Vanuit de oppositie is het niet eenvoudig om voorstellen doorgevoerd te krijgen, vandaar dat ik hoop dat we nu met onze partij mee de meerderheid kunnen vormen en dat voorstellen meer slaagkansen krijgen. We willen dus meer kunnen betekenen voor onze Roosdaalse kiezers.”

Waar staat je lijst voor?

“De slogan van onze campagne is ‘Thuis in Roosdaal’. Het N-VA-verhaal is een verhaal van steden en gemeenten waar Vlamingen thuis zijn. Wij willen er voor zorgen dat mensen zich blijven thuis voelen in hun eigen buurt, dat inwoners zich goed voelen in Roosdaal. Wij willen er voor zorgen dat onze dorpskernen proper en veilig zijn, zodat ze zuurstof kunnen geven aan ons rijk verenigingsleven. Wij willen er ook voor zorgen dat onze gemeente een thuis kan worden voor nieuwkomers. Wij wijzen hen niet enkel op hun rechten, maar ook op hun plichten. We willen dat onze inwoners zich veilig voelen. Voor N-VA is veiligheid een absolute kerntaak. Overlastproblemen laten we niet etteren, maar pakken we daadkrachtig aan.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Omdat wij als N-VA een sterk verhaal hebben en indien de inwoner wenst dat er effectief iets verandert in de gemeente, wij de enige logische keuze zijn. Uit de gemeentemonitor blijkt dat slechts 21 procent van onze bevolking vertrouwen heeft in het gemeentebestuur. Daarmee scoort Roosdaal slechter dan het gemiddelde in Vlaanderen. Dat willen wij veranderen. Onze visie is er één waar alle kandidaten voor staan, waar we allen achter staan en dat willen we uitstralen. Onze gemeente heeft nood aan verandering, gezien het gebrek aan financiële waakzaamheid. Op 6 jaar tijd is de schuldenlast per inwoner meer dan verdubbeld, en momenteel ook hoger dan het Vlaams gemiddelde. Dit kan zo niet verder.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Ten opzichte van de vorige legislatuur is de mate waarin de gemeenteraadsleden en bevolking wordt betrokken in de participatie van het ontwikkelen van projecten, verhoogd. De gemeenteraadsleden worden op onze steeds weer terugkerende vraag, meer betrokken bij het voorbereidende werk van sommige dossiers. En de bevolking wordt iets beter geïnformeerd en betrokken. Het kan natuurlijk nog altijd beter.

Daarnaast vinden we het ook goed dat het gemeentebestuur met een visie op ruimtelijke ordening kwam. Dat die visie strookt met waar onze N-VA-fractie al twee legislaturen op hamert, is een goed zaak. Het vrijwaren van open ruimten, de verdichting in de kernen en mikken op kleinschalige sociale projecten,… hier staan wij al jaren achter en onze visie wordt nu ook duidelijk gevolgd door de meerderheidspartij.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Zoals eerder aangehaald: de financiële waakzaamheid. De afgelopen legislatuur zijn er heel wat investeringen gebeurd en zijn er heel wat leningen aangegaan, waardoor de financiële schuld aan het einde van de vorige bestuursperiode van 595 euro per inwoner is gestegen tot 999 euro per inwoner. Ik heb het over eind 2022. Eind 2025 zal die opgelopen zijn tot 1.344 euro per inwoner, wat meer dan een verdubbeling is in 6 jaar tijd. Nu moet de volgende bestuursploeg met deze hoge schuldenlast rekening houden. Enkel wanneer een gemeente financieel gezond is, kan er ruimte geschept worden voor duurzame investeringen.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“N-VA Roosdaal wil ervoor zorgen dat de gemeentefinanciën goed beheerd worden en dat er niet boven de stand geleefd wordt, zoals momenteel wel het geval is in Roosdaal. Wij willen als N-VA als een goede huisvader of -moeder en naar goede N-VA-gewoonte, de gemeentegelden beheren zoals we ook onze eigen portefeuille beheren. Enkel wanneer een gemeente financieel gezond is, kan er ruimte geschept worden voor duurzame investeringen. De schuldenlast per inwoner moet opnieuw onder het Vlaams gemiddelde. Een gemeente kan alleen welvarend zijn als de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn en daar willen we als N-VA voor ijveren.”