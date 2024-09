Lijsttrekker Willy Segers (N-VA LvBurgemeester)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Hoewel ik 10 jaar Vlaams parlementslid ben geweest, vind ik het lokale niveau het leukste en belangrijkste niveau om aan deel te nemen. Telkens is het een eer om door de Dilbekenaren te zijn verkozen de gemeentelijke belangen te verdedigen en de uitdagingen aan te pakken. Sinds 2012 doe ik dat als lijsttrekker. Voor mezelf is het de bevestiging van hoe ik tegenover politieke actie sta. Voor mij is politiek groepswerk waarbij je in het algemeen belang diverse talenten, competenties en karakters doet samenwerken.”

Waar staat je lijst voor?

“Als Vlaams-nationalisten staan wij voor een beleid waar respect heerst voor identiteit, taal, cultuur, normen en waarden. Laat dit nu net de aspecten zijn waar niet enkel Dilbeek, maar ook alle Vlaamse Randgemeenten dagelijks mee te kampen krijgen. Het spreekt dus voor zich dat wij met onze lijst specifiek aandacht besteden aan respect voor onze normen en waarden en de bestendiging van het Nederlandstalige karakter van onze gemeente. Nieuwkomers worden aangemoedigd om zich zo snel mogelijk aan hun nieuwe leefgemeenschap aan te passen.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Een stem uitbrengen bij de verkiezingen is een democratisch gegeven. Het is zowel een burgerrecht, als een burgerplicht. Er is destijds gestreden om het stemrecht uit te breiden naar iedereen, ongeacht de financiële status of het geslacht. Het is niet omdat het nu niet meer verplicht is dat het belang ervan wegvalt. Integendeel, meer dan ooit zal deelnemen aan lokale verkiezingen belangrijk zijn. Als tegengewicht voor het steriele sociale mediacircus dat veel geblaat maar weinig wol oplevert. Doen, zou ik dus zeggen!”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“De verbetering van de weginfrastructuur, mobiliteit en verkeersveiligheid was zeker een positief punt. Ook inzake wonen zetten we met het Bouwkompas stappen vooruit. Daarmee koppelen we ‘wonen in Dilbeek’ aan zowel kwalitatieve als juridisch-administratieve normen. Het ongebreideld neerpoten van appartementen werd aan banden werd gelegd.

Het fundamenteel recht op veiligheid voeren we hoog in het vaandel. Door de verhoging van de politiebudgetten kwam er meer blauw op straat. We introduceerden gemeenschapswachten en richtten van tal van Buurt Informatie Netwerken op. Samen met de technische hulpmiddelen zoals ANPR- en overlastcamera’s leverde dit duidelijk positieve resultaten op in de bestrijding van criminaliteit en overlast.

Met de nieuwbouw Begijnborre trokken we de onderwijscapaciteit op. Ook Dilbeek tekende in op het nieuwe inschrijvingsdecreet. Zo krijgen Dilbeekse kinderen voorrang als ze zich inschrijven.

Om de uitbouw van een bruisend gemeenschapsleven te garanderen - mede gerealiseerd door onze dynamische verenigingen - schoeiden we het erkenning-, subsidie- en participatiebeleid op een hedendaagse en creatieve leest.

Inzake integratie van nieuwkomers legden we via een zelfontwikkelde instroommonitoring de lat en betrokkenheid voor nieuwkomers veel hoger. We legden daarbij extra de klemtoon op kennis van het Nederlands. Want taal en integratie zijn de motor voor een snelle integratie in de nieuwe leefgemeenschap.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Ondanks het gegeven dat zowel de corona- als de energiecrisis onze werking hypothekeerden, kunnen we op een redelijk geslaagd parcours terugkijken. Uiteraard, alles kan altijd beter.

In eerste instantie denken we aan de donkere wolken die boven de gemeentekas samenpakten, waardoor we allerlei logische en verantwoorde besparingsmaatregelen moesten doorvoeren. Jammer dat dit leidde tot de voorlopige niet-uitvoering van een aantal projecten op de Breugheldalsite.

Ook het groen- en onkruidonderhoud verdient meer aandacht. Een betere opvolging en planning moet een netter en properder Dilbeek opleveren. We moeten ook in de bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten een versnelling hoger schakelen.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Door de covid- en energiecrisis zijn een aantal bouwprojecten uitgesteld. Die moeten prioritair worden opgepikt. Ook de problematiek rond de lagere school in Sint-Anna-Pede moet dringend een oplossing krijgen. En ook in het Castelhofdossier dienen er knopen te worden doorgehakt. Dat met zoveel mogelijk overleg.”