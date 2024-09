Wat staat er op het spel in Asse?

In Asse trekt cd&v naar de kiezer als Team Burgemeester. De christendemocraten hijsen ook Vooruit aan boord, dat in 2018 geen enkele zetel kon binnenhalen. Mogelijk kunnen de socialisten deze keer wel wegen op het beleid, want met Koen Van Elsen gaat de partij voluit voor de sjerp.

Maar mocht N-VA de grootste partij worden, kiezen zij dan voor hun huidige coalitiepartner cd&v? Of kiezen ze voor een nieuw politieke partner? De partij brengt schepen en voormalig Kamerlid Sigrid Goethals in stelling als lijsttrekker, die Peter Verbiest aflost aan de top.

Anders Liberaal zet daar oud-burgemeester Michel Vanhaelewyck tegenover. Hij moet voor de liberalen stemmen afsnoepen van de andere partijen. Ook Groen wil mee besturen, Fink Jacobs wil als jonge lijsttrekker een nieuwe wind laten waaien. Vlaams Belang en PVDA moeten hopen op de nationale populariteit van de partij om door te breken. Bij de verkiezingen in juni kregen de partijen respectievelijk 17 en 13 procent van de stemmen in Asse.