Wat staat er op het spel in Dilbeek?

Dilbeek lijkt zich op te maken voor een boeiende strijd. De huidige meerderheidspartijen N-VA en LVB-Open Vld willen graag opnieuw besturen. De liberalen trekken als Blauw Dilbeek naar de kiezer. Bij de vorige verkiezingen waren ze de grootste partij. Als dat ook nu zo is, wordt de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in hun fractie burgemeester. Open Blauw maakt wel de gewaagde keuze om te verjongen en te vernieuwen. Zo trekt de 32-jarige Alexis Rons de lijst, eerste schepen Luc Deleu en Goedele Liekens duwen. Willy Segers weet wat hij moet doen om burgemeester te blijven: zijn N-VA moet de grootste partij worden in Dilbeek.