Wat staat er op het spel in Drogenbos?

De voorbije decennia werd Drogenbos bestuurd door een telg uit de familie Calmeyn. Van 1965 tot 2004 droeg Jean Calmeyn de sjerp, sinds 2006 zijn zoon Alexis Calmeyn. Hij had de voorbije zes jaar de absolute meerderheid en gaat opnieuw voor de sjerp. Calmeyn ziet wel twee sterkhouders van zijn lijst, Myriam Claessens en Marc Vettori, verhuizen. De vraag is of dat zijn lijst Drogenbos Plus-LB stemmen zal kosten.