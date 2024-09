Wat staat er op het spel in Halle?

Na de verkiezingsnederlaag van cd&v in 2018 – de partij verloor toen twee zetels - stopte oud-burgemeester Dirk Pieters met politiek. Toch bleven de christendemocraten in de meerderheid. Schepen Dieuwertje Poté stond in de wachtrij om vroeg of laat de sjerp om te doen, maar zij kapte in 2022 met politiek. Daardoor schoof ook Pieter Busselot een rij op, hij trekt nu de lijst.

En kan Groen met Marijke Ceunen de verrassend sterke uitslag van zes jaar geleden herhalen? De partij behaalde toen vier zetels en belandde zo in de meerderheid. Vraag is ook of de liberalen de mokerslag van 2018 te boven zijn gekomen. Open VLD behaalde toen amper één zetel en werd voor het eerst in decennia naar de oppositiebanken verwezen. De partij terkt nu samen met Burgers voor Burgers en Halle2019 naar de kiezer met de lijst Open Halle. Lijsttrekker Jan Ghysels is wel een nieuwe naam in de Halse politiek.

André Gorgon wil met Vlaams Belang dan weer beter doen de twee zetels die hij de vorige verkiezingen binnenhaalde. Van UF is geen sprake meer in Halle. Wel van PVDA, dat voor het eerst opkomt in de Zennestad. Bij de verkiezingen in juni haalde de partij 11 procent van de stemmen, lijsttrekker Kevin Kestemont hoopt op dat elan verder te gaan.