Wat staat er op het spel in Pepingen?

Tussen 2012 en 2018 was de politiek in Pepingen een waar slagveld: anderhalf jaar onbestuurbaarheid, een schepen die overliep naar de oppositie, bekvechtende politici en een machtswissel. Het palmares was niet fraai. Die woelige jaren hebben diepe wonden geslagen die nog altijd niet geheeld zijn. Daarentegen bleef het de voorbije legislatuur wel rustig omdat de liberalen met een – weliswaar nipte - absolute meerderheid beleid konden voeren. Voor de Lijst van de Burger (LVB) is lijsttrekker Eddy Timmermans kandidaat om zichzelf op te volgen als burgemeester. Hij moet het wel opnemen tegen een verenigd oppositieblok.