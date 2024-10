Wat staat er op het spel in Roosdaal?

Grootste uitdager wordt net als bij de vorige verkiezingen N-VA, dat in 2018 zeven zetels wist binnen te halen, al is er wel bovenaan de lijst een wissel. Wendy Appelmans-Godaert wordt lijsttrekker. Het boegbeeld van de partij, provincieraadsvoorzitter Linda Van Den Eede, zal de lijst duwen. De partij moest de voorbije jaren ook afrekenen met interne strubbelingen en zag twee gemeenteraadsleden uit de partij stappen en als onafhankelijke zetelen. Dat duo vindt nu aansluiting bij de burgerbeweging Roosdaal Anders, de burgerbeweging rond Dirk Evenepoel. Opmerkelijk, die was vanuit de oppositie een jaar voorzitter van de gemeenteraad. Hij trekt ook nu de lijst.

Marc Devits wordt het speerpunt bij Groen Roosdaal, dat in 2018 twee zetels veroverde. Vlaams Belang haalde toen de kiesdrempel niet, daar moet Diederik Aelbrecht verandering in brengen. De kans dat dat lukt, is niet onbestaande. Bij de verkiezingen in juni stemde een kwart van de inwoners op Vlaams Belang.