Brabantse Wouden dingen mee naar erkenning als Nationaal Park: "Wij verdienen dit"

300 vergaderingen heeft het gekost, maar het is eindelijk rond: de Brabantse Wouden dingen officieel mee naar de titel van Nationaal Park. De provincie heeft het masterplan ingediend. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil er in totaal vier selecteren. Een erkenning als Nationaal Park is belangrijk voor een betere bescherming en het zorgt ook een internationale uitstraling.

Het Hallerbos bij Halle, het Meerdaalwoud onder Leuven en het Zoniënwoud ertussenin: binnenkort vormen ze samen met de Dijle- Laan- en Ijsevallei misschien wel een nieuw Nationaal Park van meer dan tienduizend hectare. Na twee en een half jaar is het masterplan van de provincie Vlaams-Brabant af en ingediend bij de jury. “Wij verdienen dit”, vindt gedeputeerde voor Milieu Bart Nevens. “ We zijn veel te bescheiden. Als ik zie hoeveel natuurpracht en eeuwenoude bossen er in Vlaams-Brabant aanwezig zijn, dan zou die erkenning eigenlijk een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Als de Brabantse Wouden een nationaal park worden, dan krijgen we een internationale uitstraling en kunnen we nog meer toerisme en recreatie naar onze regio brengen.”

Aan de erkenning zijn ook financiële en structurele middelen gekoppeld om die promotie te voeren. “Bedoeling is ook om de biodiversiteit te verbeteren door verschillende gebieden met mekaar te verbinden via extra groen en landschapselementen”, geeft Nevens nog mee.

Alle partijen, waaronder twaalf gemeentebesturen, natuurverenigingen, het Agentschap Natuur en Bos en de provincie steunen de aanvraag tot erkenning. Enkel de gemeente Sint-Genesius-Rode doet dat niet. “Een jury met experten in verschillende domeinen gaat nu aan de slag een gaat beoordelen of en welke kandidaturen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Finaal zal dat leiden tot een voorstel tot erkenning van de jury en daarmee trek ik naar de ministerraad.” Naast de Brabantse Wouden dienden ook de Hoge Kempen, Bosland, Scheldevallei en Taxandria een aanvraag in. “De bedoeling zou zijn om tot 4 nationale parken te komen, maar dat zal ook van het juryadvies afhangen”, aldus Demir.