De 10 reportages die u het vaakst heeft bekeken in 2018

Op 14 oktober kondigt in Halle een emotionele burgemeester Dirk Pieters zijn vertrek aan na de tegenvallende resultaten voor zijn partij CD&V en zijn persoonlijke slechte score. Pieters was 24 jaar lang burgervader van de Zennestad. Hij zal nu worden opgevolgd door Marc Snoeck (Sp.a).

Op 17 oktober ging de Brusselsesteenweg in Vilvoorde dicht voor alle verkeer. Er gold al een tonnagebeperking voor vrachtwagens maar omdat dat voortdurend genegeerd wordt, besliste burgemeester Hans Bonte om een totaal doorgangsverbod uit te vaardigen. Door werken aan de kanaaloever raakte het wegdek beschadigd en ontstonden er zinkgaten.

Nadia Sminate, uittredend burgemeester van Londerzeel, voelde zich in 2018 buitenspel gezet na de verkiezingen. Haar partij N-VA werd de grootste van Londerzeel (4 zetels winst), Sminate zelf behaalde de meeste voorkeurstemmen maar toch verhuizen Sminate en haar partij naar de oppositie. De LWD van Conny Moons, de nieuwe burgemeester, sloot een akkoord met CD&V en Groen.

4. Ook NV-A Liedekerke opnieuw opzij gezet

Ook in Liedekerke werd de N-VA aan de kant gezet. Steven Van Linthout wordt de nieuwe burgemeester van Liedekerke. Zijn partij CD&V en sp.a hebben samen een nipte meerderheid van 12 op 23 zetels.

5. Michel Vanderhasselt wordt burgemeester van Ternat

In Ternat kwam CD&V als winnaar uit de verkiezingen. Zij sloten een akkoord met Luc Wachtelaer van ‘Voor Ternat’, Michel Vanderhasselt wordt de nieuwe burgemeester.

6. N-VA naar de oppositie in Affligem

In Affligem werd de N-VA naar de oppositiebanken verwezen. CD&V gooide het op een akkoord met Open2040, Walter De Donder (CD&V) blijft burgemeester.

7. The Leaf in Ternat opent de deuren

In Ternat opende op 8 november onder grote belangstelling het veelbesproken shoppingcenter The Leaf op de oude Ikea-site. Ook de duurzame en ecologische aspecten van het winkelcentrum werden daarbij in de verf gezet.

8. Moslimprediker verhuist naar Londerzeel

Ophef op 8 december. De beruchte moslimprediker Jean-Louis Denis kwam vrij uit de gevangenis en gaat in Londerzeel wonen.

9. Bob Savenberg ambieert politieke carrière

Bob Savenberg, de voormalige drummer bij Clouseau, trad dit jaar opnieuw in de spotlights. Niet als muzikant, wel als politieker op de Open VLD-lijst in Dilbeek. In onze zomerreeks ‘Tussen Pot en Pint’ ontvouwde hij zijn politieke ambities

10. Dodelijk ongeval in Grimbergen

Op 16 augustus gebeurde een dodelijk ongeval op de Brussselsesteenweg in Grimbergen. Een tractor reed er een fietser aan, een man van 36. Hij overleed ter plaatse. De bestuurder van de tractor had de fietser die zich in een ligfiets verplaatste, te laat opgemerkt.

