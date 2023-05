Normale schoolleven wordt hervat in Zaventem, wel extra politie aanwezig

Na de dodelijke vechtpartij van vrijdag in het station van Zaventem en onlineberichten over wraakacties, is er ongerustheid bij heel wat ouders en leerlingen die in de gemeente schoollopen. De gemeente en de politiediensten zaten daarom vanmiddag samen met de directies. “We hebben begrip voor ieders bezorgdheid naar aanleiding van de veelvuldige berichtgeving op sociale media”, zegt Ellen Vanderpoel van de lokale politie. “In samenspraak met alle partners werd beslist het normale schoolleven in Zaventem vanaf morgen, maandag 8 mei, zijn gewone gang te laten gaan. Hoe dan ook zal, gezien de emotionele impact van deze feiten en om de rust te doen weerkeren in de gemeente Zaventem, voorzien worden in een verhoogde zichtbare en onzichtbare politieaanwezigheid. We volgen de situatie op de voet op en kunnen altijd schakelen in de genomen veiligheidsmaatregelen.”