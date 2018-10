VILVOORDE: Kan sp.a de brokken met Groen nog lijmen?

Groen Vilvoorde heeft nog geen standpunt ingenomen over de uitnodiging die de sp.a dinsdagavond uitstuurde om terug aan tafel te gaan zitten. "We willen hierover rustig de tijd nemen en onze achterban raadplegen,” zegt Barbara de Bakker, een van de drie leden van Groen die op 14 oktober verkozen werd in de Vilvoordse gemeenteraad.

Vallen de brokken tussen Groen en kartelpartner sp.a nog te lijmen? Nadat burgemeester Hans Bonte maandag geen schepenambt wou geven aan de verkozenen van Groen omdat ze volgens hem te onervaren waren, maakte zijn partij sp.a gisteravond opnieuw een bocht. De partij van Bonte wil met Groen zo snel mogelijk rond de tafel om uit de politieke impasse te raken.

"We hebben nog geen standpunt ingenomen over het voorstel van sp.a en CD&V en bekijken momenteel nog de verschillende opties die openliggen gaande van de afgesproken coalitie, ons terugtrekken in de oppositie of vorming van een anticoalitie. Maar na de jarenlange samenwerking met de sp.a is het vertrouwen echt wel gebroken," zegt Barbara De Bakker van Groen.

Groen gaat de komende dagen haar achterban raadplegen en pas dan een standpunt bepalen. “Hans Bonte heeft ons dinsdagavond zelf gecontacteerd, maar over een schepenpost voor Groen is er nog niet gesproken. Voor ons is het niet om de postjes te doen. We willen wel mee aan tafel zitten en wegen op het beleid hetgeen een aanwezigheid in het schepencollege veronderstelt. We gaan niet meedoen vanuit de tweede lijn", besluit Barbara de Bakker.