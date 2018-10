WEMMEL: "Nieuw bestuur wordt ingewikkelde klus"

De coalitievorming in faciliteitengemeente Wemmel belooft net als zes jaar geleden ook nu een ingewikkelde klus te worden. "De oplossing is niet voor morgen," zegt burgemeester Walter Vansteenkiste veelzeggend.

De Vlaamse eenheidslijst WEMMEL van Vansteenkiste haalde zondag 12 zetels en de Franstalige lijsten van Wemmel Plus! (van gewezen burgemeester Chris Andries) en Intérêts Communaux (IC) respectievelijk 7 en 6.

In 2012 werd pas in het voorjaar van 2013 een oplossing gevonden. Ook dit keer lijken de pas opgestarte onderhandelingen lang te zullen duren.

"Als de andere partijen met ons geen akkoord sluit zal het zeer moeilijk besturen worden in Wemmel," zegt Vansteenkiste. "Door de rechtstreekse verkiezing van schepenen in faciliteitengemeenten heeft WEMMEL drie schepenen en Wemmel Plus! en IC elk één. Als Wemmel Plus! en IC een coalitie vormen kunnen ze ook de burgemeester aanduiden, wat ons even sterk maakt in het schepencollege.

Als er in faciliteitengemeenten geen consensus is in het college is het aan de gemeenteraad te beslissen, maar beide partijen hebben er slechts een nipte meerderheid.

"Bovendien denk ik dat het niet evident wordt dat de twee Franstalige partijen een akkoord bereiken omdat IC zich in de kiescampagne op communautair vlak veel extremer heeft opgesteld dan Wemmel Plus!", besluit Walter Vansteenkiste.