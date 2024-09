Lijsttrekker Alwin Loeckx (Groen)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

"We zijn met drie lijsttrekkers voor Groen Pajottegem. Naast mezelf zijn dat ook Marianne Lievens en Luc Luyckx. Het Pajottenland is voor ons een thuis. Het prachtige landschap voelt als een voorrecht. Spijtig genoeg staat het Pajottenland steeds meer onder druk van projectontwikkelaars en wordt onze kostbare biodiversiteit bedreigd. Het gebrek aan actie motiveert ons om de politiek in te gaan. We willen echt iets betekenen voor de gemeenschap: geen woorden, maar daden!"

Waar staat je lijst voor?

"Groen gaat voor een groener en socialer Pajottegem: dorpen op mensenmaat, goed zorgen voor elkaar en een hart voor onze natuur en landbouw. Met ons programma focussen we op 7 prioriteiten en willen we ervoor zorgen dat elk dorp de aandacht krijgt die het verdient. Naast mobiliteit zijn onze andere prioriteiten jeugd en sociale ontmoeting, betaalbaar wonen, energiearmoede, zwemmen in de natuur en een klein zwembad, een landschapspark en steun voor de samenwerking van landbouw en natuur.

Groen staat voor een open en transparante politiek, met veel aandacht voor participatie, overleg met adviesraden en het betrekken van inwoners en verenigingen. We hopen anderen hierin te inspireren. We staan open voor een samenwerking met alle partijen, behalve Vlaams Belang, en willen graag bijdragen aan een positieve en constructieve politiek."

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

"Op 13 oktober krijgt iedereen de kans om echt iets te veranderen in zijn of haar omgeving. Stemmen is niet verplicht, maar het is een unieke kans om de toekomst van onze gemeente mee te bepalen. In Pajottegem staat er veel op het spel! Door de fusie en het afschaffen van de opkomstplicht is de uitkomst onzeker, maar er is een kans om na tientallen jaren de absolute meerderheid te doorbreken. Een coalitie van verschillende partijen zou een grote stap vooruit zijn voor de democratie."

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

"Het leven in het Pajottenland is prachtig, en vanuit Groen doen we ons best om dat te ondersteunen en versterken. De gemeente verdient zeker complimenten voor projecten zoals het plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik, de nieuwe Baljuwtuin met natuurlijke speeltuin in Galmaarden, en de heropleving van het Dominicanessenklooster in Herne. Het zijn stuk voor stuk initiatieven waar de gemeenschap bij betrokken wordt en van geniet, dat is heel belangrijk.

Een ander positief punt, al heeft de gemeente hier weinig verdienste aan, is de stopzetting van het ruilverkavelingsproject in Gooik. Dankzij verzet van onder andere Natuurpunt en Groen werden de plannen door de rechtbank vernietigd vanwege de te grootschalige impact op de leefomgeving."

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

"Wat ons teleurstelde, was dat onze gemeente weigerde het dossier voor het landschapspark Boerenlandschap Pajottenland te steunen, waardoor we miljoenen aan investeringen en kansen op samenwerking misliepen. Hopelijk krijgen we een nieuwe kans. De fusie-aanpak was ook teleurstellend: zonder echte inspraak van de inwoners werd het proces doorgedrukt. Dit had beter gekund met meer betrokkenheid. Daarnaast is de situatie rond de algemeen directeur van Gooik schrijnend. Ondanks zijn zware veroordeling voor belangenvermenging en fraude, hield de gemeente hem in dienst, zelfs met een loonsverhoging, wat het vertrouwen ernstig schaadde."

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

"Onze belangrijkste prioriteit is mobiliteit. We willen echt werken aan beter openbaar vervoer, veilige fiets- en wandelpaden, en een comfortabele doorfietsroute naar Brussel. Daarnaast willen we ook deelauto’s en aangepast vervoer voor minder mobiele inwoners stimuleren, zodat iedereen zich veilig en gemakkelijk kan verplaatsen. Dit heeft een directe positieve impact op het dagelijkse leven van veel mensen. "